Названо условие для отказа Кикиной в звании Героя России

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России, заявил историк космонавтики Александр Железняков: «Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно».
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