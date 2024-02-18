Названо условие для отказа Кикиной в звании Героя России

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России, заявил историк космонавтики Александр Железняков: «Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно».