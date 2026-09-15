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Царьград

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Забайкальцы за неделю направили 426 жалоб на ЖКХ и дороги

Забайкальцы за неделю направили 426 жалоб на ЖКХ и дороги

Пресс-служба правительства Забайкальского края представила итоги обработки обращений, поступивших от населения через портал «Голос забайкальца».

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