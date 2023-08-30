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Советский зефирный тест

Советский зефирный тест

Вы, конечно, слышали про зефирный тест. Это когда ребёнка сажают перед тарелкой с зефиром и говорят: «можешь съесть один зефир прямо сейчас, или можешь подождать 5 минут, и тогда мы дадим тебе два зефира».

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Комментарии
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Елена Александровна
автор! если не умеете внятно выразить свои мысли, не умеете анализировать и сделать вывод, то и не зачем писать подобные статьи! один вывод из понаписанного в этой публикации - вырастили дураков, бездельников, безруких баб и мужиков мнящих себя личностями которым все кругом должны, закомплексованных и примитивных, желающих только того, чтобы кто-то им всё обеспечил, а они только будут потреблять и отдыхать не понятно от чего!
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