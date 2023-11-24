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Средства ПВО уничтожили ночью 24 ноября 13 украинских беспилотников над Крымом

Средства ПВО уничтожили ночью 24 ноября 13 украинских беспилотников над Крымом

Средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских беспилотников над Крымом Минобороны РФ. В сообщении говорится о том, что сегодня ночью российскими ПВО были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты над территорией нашей страны.

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