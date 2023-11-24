Средства ПВО уничтожили ночью 24 ноября 13 украинских беспилотников над Крымом

Средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских беспилотников над Крымом Минобороны РФ. В сообщении говорится о том, что сегодня ночью российскими ПВО были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты над территорией нашей страны.
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