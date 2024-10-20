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МИД: абоненты в РФ и Белоруссии получат услуги связи по комфортным тарифам

МИД: абоненты в РФ и Белоруссии получат услуги связи по комфортным тарифам

Роуминг между Российской Федерацией и Белоруссией может быть отменен уже к 2025 году. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил РИА Новости, что с начала января абоненты Союзного государства могут пользоваться услугами связи по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях обеих стран.

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