МИД: абоненты в РФ и Белоруссии получат услуги связи по комфортным тарифам

Роуминг между Российской Федерацией и Белоруссией может быть отменен уже к 2025 году. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил РИА Новости, что с начала января абоненты Союзного государства могут пользоваться услугами связи по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях обеих стран.