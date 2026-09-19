В Греции заявили, что у Евросоюза нет плана на случай конфликта с Россией

Европейский союз не располагает стратегией на случай военного конфликта с Россией. Такое утверждение озвучил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис во время трансляции на YouTube-канале профессора Гленна Дизена, представляющего Университет Юго-Восточной Норвегии.