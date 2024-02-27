NYT: слова Макрона о войсках ЕС на Украине показывают желание противостоять РФ

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Европейского союза (ЕС) могут отправить свои войска на Украину демонстрируют "решимость европейских стран" подорвать российские военные планы, которые все большие влияют на "собственную безопасность" континента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии