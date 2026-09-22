«Гнилозубые» и «гиены» встали колонной в преисподнюю

В Москве на Новорязанской улице завершают создание нового Музея транспорта. Разместили его в знаменитом гараже архитектора Константина Мельникова.
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