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Аргументы недели

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«Гнилозубые» и «гиены» встали колонной в преисподнюю

«Гнилозубые» и «гиены» встали колонной в преисподнюю

В Москве на Новорязанской улице завершают создание нового Музея транспорта. Разместили его в знаменитом гараже архитектора Константина Мельникова.

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Олег Орлов

Как это в Лондоне жалеть некого? А куда наши лучшие люди- элита , рожать например едет... Разве не в Лондон... Правда , лучшие ли это люди , ещё тот вопрос... Это же не Григорий Перельман...