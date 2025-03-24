В Кургане интересно: расписание спортивных мероприятий на неделю

В Кургане с 25 марта по 1 апреля пройдет ряд значимых спортивных мероприятий. Среди них всероссийские и региональные соревнования по различным видам спорта, сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии