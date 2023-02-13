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Более 140 горнолыжников призвали FIS активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями в мире

Некоммерческая организация Protect Our Winter (POW) призвала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) активизировать усилия по борьбе с изменениями климата и защите окружающей среды.

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