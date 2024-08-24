Кеннеди-младший снялся с президентской гонки в США и поддержал Трампа

Роберт Кеннеди-младший, баллотировавшийся на пост Президента Соединенных Штатов как независимый кандидат, объявил о приостановке своей предвыборной кампании и выступил в поддержку претендента от республиканцев Дональда Трампа.
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