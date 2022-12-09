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Адиев об Алипе: «Хотелось бы, чтобы Нуралы стал основным защитником «Зенита». Будет сложно»

Адиев об Алипе: «Хотелось бы, чтобы Нуралы стал основным защитником «Зенита». Будет сложно»

Магомед Адиев оценил информацию о том, что «Зенит» выкупил защитника Нуралы Алипа у «Кайрата». — Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы.

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