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Жителям повреждённого в Энгельсе дома разрешили вернуться в свои квартиры – губернатор

Жителям повреждённого в Энгельсе дома разрешили вернуться в свои квартиры – губернатор

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что жители Энгельса могут вернуться в свои квартиры после атаки украинских дронов.

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