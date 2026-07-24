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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бутеец вернется в «Трактор» из системы «Анахайма». Челябинцы отдадут вратаря «Шанхаю» в аренду (Михаил Зислис)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 24-летний вратарь Вячеслав Бутеев вернется в КХЛ из Северной Америки.

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