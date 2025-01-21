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Академик РАН Нетесов посоветовал следить за здоровьем людям с диабетом

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов предупредил, что сезон гриппа в 2025 году только начинается.

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