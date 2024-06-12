Путин назвал науку основой для решения Россией масштабных задач

На нынешнем рубежном этапе наука является основой для решения масштабных задач, стоящих перед РФ. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.
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