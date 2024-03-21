В Магнитогорске к Дню города откроют новые объекты парка «Притяжение»

В «Притяжении» ведется активное строительство объектов третьей очереди городского курорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инициатором и ключевым инвестором городского курорта «Притяжение» – проекта по преобразованию городской среды – выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
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