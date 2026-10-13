What damaged the "wreckage" of Ukrainian drones in Moscow?

Moscow Mayor Sergei Sobyanin provided additional information about the Ukrainian Armed Forces attack on the capital, indicating that emergency services are working at the crash site of the "wreckage".
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