Накачанная курочка: как распознать тушки, пичкаемые гелем Юлия ЧелкановаВ последние годы на прилавках магазинов все чаще можно встретить куриные тушки, которые выглядят слишком привлекательно.
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