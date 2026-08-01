Самозанятые с 1 августа получат первые больничные

Самозанятые, оформившие добровольное страхование в январе, с 1 августа начнут получать пособия по временной нетрудоспособности, сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
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