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Самозанятые с 1 августа получат первые больничные

Самозанятые с 1 августа получат первые больничные

Самозанятые, оформившие добровольное страхование в январе, с 1 августа начнут получать пособия по временной нетрудоспособности, сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

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