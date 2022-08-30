Политолог Усвяцов выразил мнение, что говорить сейчас о каких-либо переговорах с Зеленским бессмысленно

Доктор политических наук, кандидат военных наук Борис Усвяцов в рамках беседы с журналистами выразил мнение, насколько возможны и результативны сейчас могут быть переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
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