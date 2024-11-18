Названы самые активные поставщики беспилотников Украине

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Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, какие страны проявляют особую активность в прямых поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине.