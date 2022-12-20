Бензема ушел из сборной, аргентинцы глумились над французами после финала, возмущения накидкой Месси, L’Equipe разнесла судью Марчиняка и другие новости

1. Карим Бензема на следующий день после финала ЧМ-2022 объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
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