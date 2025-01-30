Ёлка из угля за 20 млн рублей, которую из Горловки отправили в Кузбасс, бесследно пропала

Перед Новым годом власти Кузбасса сообщили, что в регион из фронтового города Горловка Донецкой Народной Республики отправили семиметровую ель из угольных брикетов, которую хотели собрать в одном из городов, предположительно, в Прокопьевске.
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