Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Ёлка из угля за 20 млн рублей, которую из Горловки отправили в Кузбасс, бесследно пропала

Ёлка из угля за 20 млн рублей, которую из Горловки отправили в Кузбасс, бесследно пропала

Перед Новым годом власти Кузбасса сообщили, что в регион из фронтового города Горловка Донецкой Народной Республики отправили семиметровую ель из угольных брикетов, которую хотели собрать в одном из городов, предположительно, в Прокопьевске.

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