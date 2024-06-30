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Царьград

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Убийство русской семьи в Городище: Врать про ПВО не получится. ВСУ подводят Россию под "самый страшный сценарий"

Убийство русской семьи в Городище: Врать про ПВО не получится. ВСУ подводят Россию под "самый страшный сценарий"

В деревне Городище Курской области украинский дрон убил почти всю семью - пять человек, включая двоих малышей, погибли, ещё два человека чудом выжили.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Ну и зачем Россия жалеет представителей салорейха.обьявить по всем доступным каналам укросми чтобы граждане выезжали и сровнять с землёй логово бендеровцев
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9 час.
ИИ
Иван Иванов
Дали три дня,ушли хохлы,ну и что бить по пустому Киеву,по пустым домам.Смысл.Это сало придет в Россию,поплачет и залезет к тебе на шею,корми меня.Ты на работу а он на рыбалку,или ещё скажет что это вы сами виноваты.
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5 час.

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