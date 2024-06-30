Убийство русской семьи в Городище: Врать про ПВО не получится. ВСУ подводят Россию под "самый страшный сценарий"

Ну и зачем Россия жалеет представителей салорейха.обьявить по всем доступным каналам укросми чтобы граждане выезжали и сровнять с землёй логово бендеровцев

ИИ

Иван Иванов

Дали три дня,ушли хохлы,ну и что бить по пустому Киеву,по пустым домам.Смысл.Это сало придет в Россию,поплачет и залезет к тебе на шею,корми меня.Ты на работу а он на рыбалку,или ещё скажет что это вы сами виноваты.