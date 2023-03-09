Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Мир РПЛ. 10 марта (пятница) «Сочи» – «Оренбург» Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.
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