Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Мир РПЛ. 10 марта (пятница) «Сочи» – «Оренбург» Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Анатолий Цветнов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх