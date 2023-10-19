Сергей Чемезов провел заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Генеральный директор Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов провел совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии