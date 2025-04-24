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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли был разочарован выбором матча на TNT: «Зачем показывать лучшую серию плей-офф? Посмотрим ту, где разрыв в 75 очков за 2 матча»

TNT выбрал матч «Тандер» против «Гриззлис», оставив встречу «Наггетс» и «Клипперс» в Лос-Анджелесе NBA TV.

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