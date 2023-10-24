ВОЗ заявила, что к пандемиям можно только подготовиться, а не избежать

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил ТАСС, что пандемии, включая COVID-19, не могут быть полностью остановлены, но можно принять меры для подготовки к ним.
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