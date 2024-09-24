Цены на природный газ в Европе начинают расти Фьючерсы на голландский природный газ TTF, являющийся ориентиром для торговли газом в Европе, выросли на 2,35% до 39,20 долларов.
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Цены на природный газ в Европе начинают расти Фьючерсы на голландский природный газ TTF, являющийся ориентиром для торговли газом в Европе, выросли на 2,35% до 39,20 долларов.
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