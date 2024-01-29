Минобороны России получило «Тигры» для спецназа и «Панцири»

В единый день приемки военной продукции 26 января Минобороны России передали бронеавтомобили для спецназа с усиленной защитой, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», танки Т-90М и бронетранспортеры, пишут «Известия».
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