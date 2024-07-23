Магнитная буря накроет Землю днем 23 июля

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками В среду и четверг, 23-24 июля, ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.