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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Магнитная буря накроет Землю днем 23 июля

Магнитная буря накроет Землю днем 23 июля

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками В среду и четверг, 23-24 июля, ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.

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