Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

Синъитиро Ватанабэ, прославленный «Ковбоем Бибопом» и «Самураем Чамплу», очень хочет снять игровое кино: в недавнем интервью блогу Full Frontal режиссер недвусмысленно намекал, что разыскивает спонсоров для международного проекта.
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