Елка желаний

На «Елке желаний» уму чудом достались три совершенно одинаковые детские новогодние мечты. «Владыка поможет Даниле, Софье и Надежде отправиться в поездку на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.
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