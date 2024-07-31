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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во время матча Франция – Япония на площадке сошлись самый высокий и низкий баскетболисты ОИ-2024

Во время матча Франция – Япония на площадке сошлись самый высокий и низкий баскетболисты ОИ-2024

На площадке сошлись самый высокий (Виктор Вембаньяма, 224 см) и низкий (Юки Тогаси, 168 см) баскетболисты ОИ-2024.

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