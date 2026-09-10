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Более половины россиян планируют проголосовать на выборах, показал опрос

Более половины россиян планируют проголосовать на выборах, показал опрос

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 54% россиян заявили о намерении проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

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