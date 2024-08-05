Черноморец Одесса – Заря где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Украины 10 августа

В субботу, 10 августа, сыграют Черноморец Одесса и Заря в рамках Чемпионата Украины по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Черноморец Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.