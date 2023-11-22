Мятеж Пригожина был «жестокой политологической игрой»

Людмила Лиханова А КТО ВЫ? МОЖЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ? САМОМУ НЕ СМЕШНО???

Людмила Лиханова ИДИОТ...А КТО ТЫ, ЧИСТЕНЬКИЙ ПРОВОКАТОР? НАМ ПЛЕВАТЬ НА ТВОИ МЕРЗОПАКОСТНЫЕ СЛОВА. ВЕДЬ ТЫ - ЕЩЕ ТО ДЕРЬ МО.