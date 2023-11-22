Политнавигатор Июньский мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина был проявлением внутривидовой борьбы властных группировок за внимание президента.
Мятеж Пригожина был «жестокой политологической игрой»
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Людмила Лиханова
А КТО ВЫ? МОЖЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ? САМОМУ НЕ СМЕШНО???
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15 час.
Людмила Лиханова
ИДИОТ...А КТО ТЫ, ЧИСТЕНЬКИЙ ПРОВОКАТОР? НАМ ПЛЕВАТЬ НА ТВОИ МЕРЗОПАКОСТНЫЕ СЛОВА. ВЕДЬ ТЫ - ЕЩЕ ТО ДЕРЬ МО.
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15 час.
ВФ
Владимир Фердман
А Песков говорил что Путин в курсе всего что творится на фронте. Кому война, а кому бизнес
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11 час.
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