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Мятеж Пригожина был «жестокой политологической игрой»

Мятеж Пригожина был «жестокой политологической игрой»

Политнавигатор Июньский мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина был проявлением внутривидовой борьбы властных группировок за внимание президента.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А КТО ВЫ? МОЖЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ? САМОМУ НЕ СМЕШНО???
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15 час.
Людмила Лиханова
ИДИОТ...А КТО ТЫ, ЧИСТЕНЬКИЙ ПРОВОКАТОР? НАМ ПЛЕВАТЬ НА ТВОИ МЕРЗОПАКОСТНЫЕ СЛОВА. ВЕДЬ ТЫ - ЕЩЕ ТО ДЕРЬ МО.
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15 час.
ВФ
Владимир Фердман
А Песков говорил что Путин в курсе всего что творится на фронте. Кому война, а кому бизнес
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11 час.

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