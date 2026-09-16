Чтение для удовольствия улучшает память, эмпатию и психическое здоровье

Интерес к книгам у детей и подростков упал до исторического минимума — а плохо это прежде всего для них самих, потому что чтение для удовольствия полезно для здоровья мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диетологи призвал...
- Россиян предупред...
- ЛК Врач подсказал не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым