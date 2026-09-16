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Медицина 2.0

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Чтение для удовольствия улучшает память, эмпатию и психическое здоровье

Чтение для удовольствия улучшает память, эмпатию и психическое здоровье

Интерес к книгам у детей и подростков упал до исторического минимума — а плохо это прежде всего для них самих, потому что чтение для удовольствия полезно для здоровья мозга.

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