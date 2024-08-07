Минобороны рассказало о подвиге ефрейтора, сумевшего обратить ВСУ в бегство

Шкаров уничтожил огневые точки ВСУ и помог штурмовикам взять опорный пунктВ ТАСС узнали от Минобороны России, что наводчик-оператор танка Егор Шкаров крайне точно определил огневые точки украинских боевиков, а затем открыл в их сторону прицельный огонь.