На рынках затишье, инвесторы переключают внимание на 2025 год

Азиатские фондовые индексы в пятницу, 27 декабря, торгуются разнонаправленно. Колебания на рынке вызваны тем, что инвесторы с нетерпением ожидают 2025 года, когда ФРС определится с денежно-кредитной политикой в целом и процентными ставками в частности.