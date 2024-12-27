На рынках затишье, инвесторы переключают внимание на 2025 год

Азиатские фондовые индексы в пятницу, 27 декабря, торгуются разнонаправленно. Колебания на рынке вызваны тем, что инвесторы с нетерпением ожидают 2025 года, когда ФРС определится с денежно-кредитной политикой в целом и процентными ставками в частности.
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