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Себастьян Феттель: «Точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что в команде не отказываются от идеи приглашения Себастьяна Феттеля в будущем на одну из должностей в менеджменте.

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