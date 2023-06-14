Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона

Наемники из группировки «Кавказский легион» захватили два квартала особняков в престижном районе Херсона, сообщил «РИА Новости» 14 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на своих информаторов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Наемники из группировки «Кавказский легион» захватили два квартала особняков в престижном районе Херсона, сообщил «РИА Новости» 14 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на своих информаторов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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