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Новости Тамбова

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Директор строительной фирмы похитил более 550 тысяч рублей, выделенных не ремонт дороги

Директор строительной фирмы похитил более 550 тысяч рублей, выделенных не ремонт дороги

В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт дороги.

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