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Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников

Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников

Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла.

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