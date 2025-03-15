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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о «Спартаке»: «За сезон бывает три раза, когда могут стать чемпионами. То новый игрок придет, то еще что-то, но они играют нестабильно. «Зенит» – фаворит для меня»

«В борьбе за чемпионство для меня фаворит – «Зенит». Если говорить про «Краснодар», то они проиграли игру на кубок.

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