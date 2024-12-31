На пляжи Анапы вновь выбросило мазут

Локальные выбросы нефтепродуктов вновь зафиксированы на центральном пляже Анапы. К очистке береговой линии волонтеры приступят уже утром 1 января 2025 года, во вторник, 31 декабря, в Telegram-канале мэрии Анапы.
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