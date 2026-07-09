Столичная инфраструктура открыла фермерам путь к покупателю

Узнаваемые ярмарочные павильоны, специальные полки в супермаркетах и меню столичных ресторанов доказывают: в Москве фермер из любого уголка страны может найти своего покупателя, а горожанин — натуральные продукты от лучших хозяйств, не покидая пределов своего района.