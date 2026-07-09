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Газета.ру

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Столичная инфраструктура открыла фермерам путь к покупателю

Столичная инфраструктура открыла фермерам путь к покупателю

Узнаваемые ярмарочные павильоны, специальные полки в супермаркетах и меню столичных ресторанов доказывают: в Москве фермер из любого уголка страны может найти своего покупателя, а горожанин — натуральные продукты от лучших хозяйств, не покидая пределов своего района.

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