БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Этнической преступности не существует»: как в России пропагандируют многонационализм без национальности

«Этнической преступности не существует»: как в России пропагандируют многонационализм без национальности

В сентябре в СМИ была опубликована достаточно ужасающая история о том, как десятерых человек, среди которых был ветеран специальной военной операции (СВО), держали в рабстве цыгане в Тульской области.

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