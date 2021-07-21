Как на Украине приучают ненавидеть русских Автор – Константин Мочар Украинские попытки в авральном порядке слепить из имеющейся народной массы «человека нового типа» являются органичной частью общего плана по дерусификации украинской территории.
Как на Украине приучают ненавидеть русских Автор – Константин Мочар Украинские попытки в авральном порядке слепить из имеющейся народной массы «человека нового типа» являются органичной частью общего плана по дерусификации украинской территории.
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