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    Если бы я такое нащупал ночью в постели, я бы стал заикой на всю жизнь.ДМО* или уже ГМО?

На Украине приучают ненавидеть русских

На Украине приучают ненавидеть русских

  Как на Украине приучают ненавидеть русских Автор – Константин Мочар Украинские попытки в авральном порядке слепить из имеющейся народной массы «человека нового типа» являются органичной частью общего плана по дерусификации украинской территории.

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